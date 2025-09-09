Nepal'de ne oluyor? Nepal nerede, Nepal ülke mi?

4 Eylül'de sosyal medya yasakları ve yolsuzluk suçlamalarıyla başlayan protestolar giderek büyürken, Oli'nin istifası tansiyonu daha da artırdı. Çıkan olaylarda Maliye Bakanı, göstericilerin saldırısına uğrayarak linç edildi ve yarı çıplak halde kalabalık arasında sürüklendiğine dair görüntüler kamuoyuna yansıdı.

NEPAL'DE NE OLUYOR?

Nepal'de hükümet karşıtı gösterilerin tırmanmasının ardından, ordu ve polis güçleri ile üst düzey yetkililer protestoculara sağduyu ve siyasi diyalog çağrısında bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise parlamento binasının yoğun dumanlarla kaplandığı anlar dikkat çekti.

MALİYE BAKANI'NA SALDIRI

Öfkeli kalabalık, parlamento binasını işgal ettiği sırada Maliye Bakanı'nı linç ederek, yarı çıplak halde sürükledikleri görüntülerle büyük tepki çekti.

SOSYAL MEDYA YASAĞI VE PROTESTOLARIN BAŞLANGICI

4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn'e, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti. Bu karar, yolsuzluk iddialarıyla birleşince özellikle gençlerin öncülük ettiği kalabalıklar sokaklara döküldü. Parlamento önüne yürüyen göstericilere polis tazyikli su, biber gazı ve gerçek mermilerle müdahale etti. Olaylarda 19 kişi yaşamını yitirdi, 400'den fazla kişi yaralandı.

BAKANLARIN İSTİFASI VE SALDIRILARIN YAYILMASI

Gerginliğin büyümesi üzerine hükümet, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıkladı. Ancak İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ile Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Buna rağmen şiddet dinmedi; siyasi liderlerin evlerine ve bakanlık binalarına saldırılar düzenlendi. Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa'daki merkez ofisi ile Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki ayrı evi ateşe verildi.

TAHLİYE VE UÇUŞLARIN İPTALİ

Artan güvenlik endişeleri üzerine Nepal ordusu, bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı. Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda ise tüm iç ve dış hat seferleri iptal edildi.

BAŞBAKAN OLI'NİN İSTİFASI

Yaşanan olaylar ve artan tepkiler sonrası Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Khadga Prasad Sharma Oli'nin görevinden istifa ettiği resmen duyuruldu.

NEPAL NEREDE, NEPAL ÜLKE Mİ?

Nepal, Güney Asya'da, Himalayalar üzerinde yer alan bir kara ülkesidir.

• Kuzeyinde Çin (Tibet Özerk Bölgesi),

• Güney, doğu ve batısında Hindistan bulunur.

Yani denize kıyısı olmayan, tamamen kara sınırlarıyla çevrili bir ülkedir.

Nepal ülkesi hakkında kısa bilgiler:

• Başkent : Katmandu

• Resmi Dil: Nepali

• Nüfus : Yaklaşık 30 milyon

• Önemli Özelliği: Dünyanın en yüksek dağı Everest (8.848 m) Nepal sınırları içerisindedir.

• Din : Halkın çoğunluğu Hindu ve Budisttir.