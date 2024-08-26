Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuba neden yok?

Popüler televizyon programı ' Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu değişti. İzleyiciler, her zaman programı sunan Nur Tuba'nın neden ekranda olmadığını merak ediyor. Peki, Neler Oluyor Hayatta sunucusu neden değişti? Neler Oluyor Hayatta Nur Tuba neden yok? İşte detaylar!

NUR TUĞBA NAMLI BUGÜN NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından biri olan Namlı, 19 Temmuz'da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile ayrıldığını açıklamıştı. Ünlü sunucu ayrılık haberini şu sözlerle duyurmuştu:

"Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor."

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN AYRILDI?

Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğun Hakan Ural ile yapan isim, 19 Temmuz'da programdan ayrıldığını açıklarken sebebini paylaşmadı.