Nejat İşler'e ne oldu? Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı!

Son olarak Aile dizisinde rol alan başarılı oyuncu Nejat İşler, dökülen saçlarıyla şaşkına çevirdi. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan sevilen oyuncu Nejat İşler, son imajıyla dikkat çekti. Peki, Nejat İşler'e ne oldu? Saçları günler içinde dökülen Nejat İşler, son haliyle şaşırttı!

NEJAT İŞLER'E NE OLDU?

Dizide saçları gür görülen Nejat İşler'in son fotoğrafında dökülen saçları dikkat çekti. Saçları dökülen ve sakalları beyazlayan Nejat İşler'in son hali takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım oyuncunun yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini söylerken bir kısımda daha önce rol aldığı işlerde saçlarına müdahale ettirerek daha gür gösterdiğini ileri sürdü. Yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, kısa süre içerisinde kilo almıştı. Aldığı kiloları hızla veren oyuncu, daha sonra dizi ve film projelerinde yer almıştı.