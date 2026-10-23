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“Nehirden Denize Özgür Filistin” Programı Düzenlendi"

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“Nehirden Denize Özgür Filistin” Programı Düzenlendi'
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, beraberindeki heyetle birlikte, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından İshak Paşa Sarayı'nda düzenlenen "Nehirden Denize Özgür Filistin" programına katıldı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, beraberindeki heyetle birlikte, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından İshak Paşa Sarayı’nda düzenlenen “Nehirden Denize Özgür Filistin” programına katıldı.

Programda konuşan Çakan, Filistin halkının yaşadığı acıların unutulmaması, mazlumların sesinin duyurulması ve genç nesillerde merhamet, dayanışma ve insanlık bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze’deki çocukların unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Çakan, gençlerin bilgi, bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirerek insanlığa katkı sunmalarının önemini ifade etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program; Kudüs şiiri ve gösterisi, Yarım Kalan Ders, Filistin Özgürlük Marşı ve Filistin’i anma uçurtma gösterisiyle sona erdi.

Filistin’i unutmadık, unutturmayacağız denildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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