Yazarları arasında Can Ataklı, Soner Yalçın, Murat Muratoğlu, Aytunç Erkin, Ümit Zileli gibi isimlerin olduğu Nefes Gazetesi'nin 19 Aralık'ta bayilerde olacağı öğrenildi. Nefes Gazetesi kimin, sahibi kim?

NEFES GAZETESİ KİMİN?

Sözcü Gazetesinin 17 yıl yayın yönetmenliğini yapan Metin Yılmaz, Sözcü'den ayrılarak yeni bir gazete kurdu. Nefes isimli gazete 19 Aralık'ta bayilerde okuruyla buluşacak..Gazetenin internet sitesi ise yayına başladı.

Gazete internet sitesinden yazar kadrosunu da duyurdu. Buna göre, yazar kadrosunda Soner Yalçın, Ümit Zileli, Deniz Zeyrek, Nevşin Mengü, Aytunç Erkin, Murat Muratoğlu, Can Ataklı, Memduh Bayraktaroğlu, Şansal Büyüka, Uğur Karakullukçu, Nuray Babacan ve Musa Kart var.