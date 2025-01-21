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NEDİM TÜRKMEN KİMDİR? Gazeteci Nedim Türkmen kaç yaşında ve nereli?

NEDİM TÜRKMEN KİMDİR? Gazeteci Nedim Türkmen kaç yaşında ve nereli?
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Nedim Türkmen kimdir? Türkiye, sabah saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın faciasının haberiyle sarsıldı. Yaşanan trajedide ulaşılamayan isimler arasında Sözcü Gazetesi yazarı ve Yeminli Mali Müşavir Nedim Türkmen de bulunuyor. Peki, Gazeteci Nedim Türkmen kaç yaşında ve nereli?

Gazeteci Nedim Türkmen Kartalkaya kayak merkezinde yangının çıktığı otelde bulunuyordu ve ailesinden henüz haber alınamıyor. Nedim Türkmen kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

NEDİM TÜRKMEN KİMDİR?

Nedim Türkmen, Ordu spor Kulübü'nün eski başkanlarından biri olup, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da doğmuştur. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan Türkmen, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yapmıştır. Akademik kariyerine Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku dersleri vererek başlayan Türkmen, 2004 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'nda Kamu Maliyesi dersleri vermeye devam etmektedir.

Nedim Türkmen kimdir? Gazeteci Nedim Türkmen kaç yaşında ve nereli?

Nedim Türkmen, Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusu ve sahibidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

1 Haziran 2009'da gerçekleşen Ordu spor kongresinde 116 oy alarak kulüp başkanı seçilmiştir. Başkanlık döneminde, Ordu spor'un 26 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i takımın başına getirmesiyle de spor camiasında dikkat çekmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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