Nedim Şener kimdir? Nedim Şener kaç yaşında, nereli? Nedim Şener hayatı ve biyografisi?

Dikkat çekici yorumları ve konuları ele alış biçimiyle ilgi odağı lan Nedim Şener, gazeteci ve yazardır. Peki, siyaset gündemine dair çarpıcı yorumlar yapan Nedim Şener kimdir? İşte, Nedim Şener hayatı ve biyografisi?

NEDİM ŞENER KİMDİR?

Doğum tarih i: 1966

Kaç yaşında : 54 yaşında

Nereli : Almanya

1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nde, "Uluslararası Ticaret ve Türkiye'nin Dünya Ekonomisine Eklemlenmesi" başlıklı teziyle, iktisat dalında yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe 1992 yılında Dünya gazetesinde başladı. 1994 yılında çalışmaya başladığı Milliyet gazetesindeki işine Mayıs 2011'de son verildi. Ocak 2010'dan Mart 2011'e kadar Posta gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Yolsuzluk, terör finansmanlığı, Susurluk olayı, Hrant Dink suikastı, cemaat ve istihbarat konularında kitapları yayımlanmıştır.

KİTAPLARI

• Helal Tekme: Korkma, Alışma, Unutma! (2014)

• Baba Seni Neden Oraya Koydular? (2012) (Silivri Cezaevi Süreci)

• Kırmızı Cuma (2011) (Hrant Dink suikastı)

• İşte Hayatım (2010) (Uğur Dündar biyografisi)

• Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları (2009)

• Türkiye'de Farklı Olmak (2009) (Binnaz Toprak, İrfan Bozan ve Tan Morgül ile birlikte)

• Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat (2009)

• Hayırsever Terrorist (2006) (Şeyh Yasin El Kadı dosyası)

• Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi (2005) (Kemal Unakıtan dosyası)

• Kod Adı: Atilla (2004) (Susurluk olayı)

• Naylon Holding (2002)

• Tepeden Tırnağa Yolsuzluk (2001)

• Uzanlar: Bir Korku İmparatorluğunun Çöküşü (2000)

• Altın: İstanbul Altın Borsası ve Dünya'daki Örnekleri (1994)