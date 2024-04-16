Yurdun önde gelen ekonomi uzmanları arasında adı anılan Necmettin Batırel'in kim olduğu merak ediliyor. Son dönemlerde gündemde sıkça konuşulan Necmettin Batırel araştırılıyor. Necmettin Batırel kimdir, kaç yaşında, nereli? Necmettin Batırel neden istifa etti? İşte ayrıntılar...

NECMETTİN BATIREL KİMDİR?

Necmettin Batırel, Türkiye'nin önde gelen ekonomi uzmanlarından biri olarak bilinir. İstanbul'da 1946'da doğan Batırel, gazetecilik eğitimini tamamladıktan sonra basın dünyasına adım attı. Uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen gazetelerinde ve televizyonlarında görev aldı. Özellikle TGRT Haber ve TRT Haber'deki ekonomi programlarıyla tanındı. Aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nde düzenli olarak ekonomi yazıları kaleme alıyor. 45 yıllık evliliği olan Batırel, 2015 yılında bir oğlunu kaybetmiş, ancak işine olan bağlılığını hiç yitirmemiştir.

NECMETTİN BATIREL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Necmettin Batırel istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Bugünden itibaren Beşiktaş taraftarlığımı mezara gömdüm. Sporu siyasete alet ettiler. Yazıklar olsun. Utanın be utanın Erdoğan olmasaydı o stada asla kavuşamazdınız."