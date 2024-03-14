Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Necati Selçuk kimdir? MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayı Necati Selçuk nereli? Detaylar haberimizdedir…

NECATİ SELÇUK KİMDİR?

1976'da Sarıgöl'de doğdu. İlköğretimi Çanakçı Köyü'nde, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamladı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

2003'te Sarıgöl MHP'de yönetim Kurulu üyeliği, 2004'te MHP'den İl Genel Meclis adaylığı, 2009'da MHP Sarıgöl Belediye Başkan Adayı oldu. 2005-2013 yılları arasında MHP Sarıgöl İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 Yerel Seçimlerde Sarıgöl Belediye Başkanı seçildi. Necati Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Manisa İli, Sarıgöl İlçesi Belediye Başkana adayı olmuştu.

Necati Selçuk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Manisa Sarıgöl Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.