Nebahat Çehre sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Nebahat Çehre'nin son durumu nedir?

Nebahat Çehre sağlık durumu ve hastalığı merak ediliyor. 1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve oyunculuğuyla alkış toplayan Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu. Nebahat Çehre'nin son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir…

NEBAHAT ÇEHRE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aşk-ı Memnu'da üstlendiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Nebahat Çehre rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncunun kalbine stent takıldı.

NEBAHAT ÇEHRE'NİN HASTALIĞI NEDİR?

Çehre'nin kalbine stent takıldığı bilgisi edinildi. Bir gece müşahede altında kalan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Nebahat Çehre, 2019 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan muayenenin ardından kalbe giden ana damarlardan birinin tamamen tıkandığı anlaşılan ünlü oyuncuya o dönemde de stent takılmıştı.