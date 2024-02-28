Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre nereli?
Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre nereli? Ünlü Türk oyuncu Nebahat Çehre'nin yaşı ve doğum yeri merak ediliyor. Çehre, Türk sinema ve dizi sektörünün en tanınmış yüzlerinden biri olup, uzun yıllardır ekranlarda yer alıyor. Ancak özel hayatı hakkında pek çok bilgi kamuoyu tarafından bilinmiyor. Bu nedenle Nebahat Çehre'nin yaşı ve nereli olduğu sıkça araştırılıyor.
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, türlü yapımlarda yer alarak akıllara kazınan isimler arasında. Yaşına rağmen genç ve dinamik duran oyuncunun güzellik sırrı da merak ediliyor. Nebahat Çehre kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?
1945 yılında Samsun'da doğan Nebahat Çehre, 79 yaşındadır ve 4 çocuklu bir ailenin tek kızı olarak büyümüştür. Annesi Laz, babası ise Gürcü asıllıdır. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. 15 yaşında 'Türkiye Güzeli' seçilen Çehre, fotomodellik ve mankenlik kariyeri sırasında bir teklif alarak 1961 yılında 'Yaban Gülüm' adlı filmde sinema dünyasına adım atmıştır.
NEBAHAT ÇEHRE'NİN YER ALDIĞI BİRKAÇ YAPIM
1985- Kahreden Gençlik- Aynur
1986- Güneşteki Leke
1987- Eski Sevdalar Gibi
1988- Kimlik, Yaşamak
1992- Yedikuleli Mihriban
2001- Yeni Hayat- Asya Zeren
2002- Kardelen, Gülüm, Zalim
2004-2006- Haziran Gecesi- Kumru Aydın
2006- Candan Öte- Nihan Özüm, Dün Gece Bir Rüya Gördüm
2008-2010- Aşk-ı Memnu- Firdevs Yöreoğlu
2011-2012- Muhteşem Yüzyıl- Ayşe Hafsa Sultan
2013- A.Ş.K- Neslihan Vural
2014- Kara Para Aşk- Zerrin Denizer
2015- Kanlı Ocak- Anneanne