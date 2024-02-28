Nebahat Çehre kaç yaşında? Nebahat Çehre nereli?

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, türlü yapımlarda yer alarak akıllara kazınan isimler arasında. Yaşına rağmen genç ve dinamik duran oyuncunun güzellik sırrı da merak ediliyor. Nebahat Çehre kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?

1945 yılında Samsun'da doğan Nebahat Çehre, 79 yaşındadır ve 4 çocuklu bir ailenin tek kızı olarak büyümüştür. Annesi Laz, babası ise Gürcü asıllıdır. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. 15 yaşında 'Türkiye Güzeli' seçilen Çehre, fotomodellik ve mankenlik kariyeri sırasında bir teklif alarak 1961 yılında 'Yaban Gülüm' adlı filmde sinema dünyasına adım atmıştır.

NEBAHAT ÇEHRE'NİN YER ALDIĞI BİRKAÇ YAPIM

1985- Kahreden Gençlik- Aynur

1986- Güneşteki Leke

1987- Eski Sevdalar Gibi

1988- Kimlik, Yaşamak

1992- Yedikuleli Mihriban

2001- Yeni Hayat- Asya Zeren

2002- Kardelen, Gülüm, Zalim

2004-2006- Haziran Gecesi- Kumru Aydın

2006- Candan Öte- Nihan Özüm, Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2008-2010- Aşk-ı Memnu- Firdevs Yöreoğlu

2011-2012- Muhteşem Yüzyıl- Ayşe Hafsa Sultan

2013- A.Ş.K- Neslihan Vural

2014- Kara Para Aşk- Zerrin Denizer

2015- Kanlı Ocak- Anneanne