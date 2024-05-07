Nebahat Çehre hastaneye mi kaldırıldı? Nebahat Çehre'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl?

Aşk-ı Memnu dizisinde Firdevs Yöreoğlu karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Nebahat Çehre rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan usta oyuncunun kalbine stent takıldı. Peki, Nebahat Çehre hastaneye mi kaldırıldı? Nebahat Çehre'ye ne oldu, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

NEBAHAT ÇEHRE HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden ve oyunculuğuyla alkış toplayan Nebahat Çehre hayranlarını korkuttu. Usta oyuncunun geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

NEBAHAT ÇEHRE'YE NE OLDU?

Çehre'nin kalbine stent takıldığı bilgisi edinildi. Bir gece müşahede altında kalan usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Nebahat Çehre, 2019 yılında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Burada yapılan muayenenin ardından kalbe giden ana damarlardan birinin tamamen tıkandığı anlaşılan ünlü oyuncuya o dönemde de stent