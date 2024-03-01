Ne zaman oruç tutacağız? sorusu sorgulanırken 2024 İftar ve sahur saatleri merak ediliyor. İlk sahur ne zaman ve il il imsak vakitleri araştırılıyor. İlk sahur ne zaman, saat kaçta ve hangi gün kalkılacağı vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. Peki, Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizdedir…

NE ZAMAN ORUÇ TUTACAĞIZ?

2024 yılında Ramazan ayı, 11 Mart'ta başlayacak. İlk sahur, 11 Mart Pazartesi günü sahur vaktiyle başlayacak ve imsak vaktine kadar sürecek. Ardından oruca niyet edilecek. 2024 dini takvime göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre, Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan resmi bilgiye dayanmaktadır. Ramazan ayının Mart ayında başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve manevi ay başlayacak. 10 Nisan çarşamba günü ise Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında Ramazan ayı 30 gün süreceği için, oruç tutan kişilerin son iftarlarını açacakları tarih 9 Nisan 2024 Salı olacaktır. Bu tarih, Ramazan ayının son günü ve aynı zamanda arefe günü olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 9 Nisan 2024 Salı günü iftar saatiyle birlikte Ramazan ayı sona erecek ve ertesi gün, yani 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacaktır. Ramazan ayının bitişiyle birlikte Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamak üzere sevdikleriyle bir araya geleceklerdir.