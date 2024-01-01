Ne Gemiler Yaktım yok mu, neden yok? 1 Ocak Pazartesi bu hafta Ne Gemiler Yaktım yeni bölü yok mu?

Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan Ne Gemiler Yaktım dikkat çekici konusu ile ilgi odağı oldu. Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i bir araya getiren ' Ne Gemiler Yaktım'ın ilk tanıtımı dizinin hikayesine dair merakı artırıyor. Ne Ne Gemiler Yaktım yok mu, neden yok? 1 Ocak Pazartesi bu hafta Ne Gemiler Yaktım yeni bölü yok mu?

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Banu Kiremitçi Bozkurt'un imzası olan Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım' için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başrol oyuncuları Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i ilk kez gördüğümüz tanıtımda kadınların ilişkilerine vurgu yapılırken 'Kadınlar ikiye ayrılır, birbirinin kurdu olanlar ve birbirinin yurdu olanlar' sözleri dikkat çekiyor. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Yasemin ve Devrim Özkan'ın canlandıracağı Fidan'ın yollarının kesişmesiyle iki kadının yaşayacakları şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı tanıtımda Toprak'ın yaşadığı öfke dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacaklara dair soru işaretleri giderek arttı.

Pazartesi akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam eden dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; kızı Rengin hastalandığı için zor anlar yaşayan Yasemin'in çaresizliği ekrana gelirken, Fidan'ın şık bir şekilde Rutkay'la birlikte davete katılması dikkat çekiyor. Rutkay'ın Yasemin'e kuryelik yapmayı teklif etmesi izleyiciyi şaşırtırken, Halil'in öldüğünü öğrenen Toprak'ın yaşadığı öfke gerilimi artırıyor.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan 'Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncu kadrosunda Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler yer alıyor.

YASEMİN (Deniz Baysal)

Hayat mücadelesi veren, zeki, pratik ve potansiyeli çok yüksek bir kadın. Her zorluğa tek başına göğüs geren, kızını her şeyin üzerinde tutan yalnız, biraz da yorgun bir anne.

FİDAN (Devrim Özkan)

Zor güvenen, kimseye çabuk açılmayan, katı biri. Hayatta en çok kızını ve anne olmayı seviyor. Dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı her zaman tetikte.

RUTKAY (Berk Hakman)

Psikiyatristler tarafından narsist olarak adlandırılan kişilik yapısındadır. Empati yeteneği gelişmemiş, vicdan azabı çekmeyen, duyguları çok kolay taklit edebilen biridir. İstediği olmadığında hızla agresifleşir. Ama bir yanıyla da çok zekidir.

TOPRAK (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)

Ağzı laf yapar, uyanıktır, dikkatlidir. Tezcanlı ve inatçı olması ona zaman zaman hata yaptırır. Düz bir adamdır; sevdiğini sever sevmediğini sevmez. Grisi yoktur, güvenilirdir.

NERİMAN (ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT)

Acımasız, istediğini alan ve oğlunu kimseyle paylaşamayan bir kadındır. Giyinmeyi kuşanmayı hem çok iyi bilir hem de çok sever.

TEVFİK (MACİT KOPER)

Yasemin'in babası, Rengin'in dedesi.

Aşçıdır. İşini çok sever. Evinin hemen altındaki esnaf lokantasının sahibidir. Kendi pek farkında olmasa da bir kara mizah ustasıdır.

SİNAN (MERT DENİZMEN)

Vefa Esnaf Lokantası'nın şef garsonu, Tevfik'in dostudur. Müzmin bekar, görünüşüne meraklı, bakımlı, düzenli tertipli bir adamdır.

NE GEMİLER YAKTIM YOK MU, NEDEN YOK?

Ne Gemiler Yaktım 5. yeni bölüm bu akşam Show TV ekranında izleyici ile buluşmayacak. Yeni yılın ilk haftasında her zaman olduğu gibi bu yıl da dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmeyecek. Ne Gemiler Yaktım 5. bölüm 8 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.