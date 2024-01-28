Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor? Ne Gemiler Yaktım bitti mi, neden bitiyor?

Ne Gemiler Yaktım dizisinin final yapacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Show Tv kanalında yayınlanan Ne Gemiler Yaktım dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında dizi final yapacak mı sorgulatılıyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor? Ne Gemiler Yaktım bitti mi, neden bitiyor, Detaylar haberimizde...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NE?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan 'Ne Gemiler Yaktım', iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan'ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay'ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan'ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL BLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ne Gemiler Yaktım Final Fragmanı yayında. Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın final bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yasemin'in Toprak'a "Seni seviyorum" dediği ve ardından Halil'i öldürdüğünü itiraf ettiği tanıtımda Neriman'ın "Rutkay yapma!" haykırışlarının sebebi merak konusu oluyor. Fidan'ın ani bağırışı dikkat çekerken, Toprak, Yasemin'e "Bitti" diyor. Yasemin'in itiraflarından sonra ikilinin arasında neler olacağı heyecanla bekleniyor. Altan Dönmez'in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt'a ait olan Ne Gemiler Yaktım'ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

NE GEMİLER YAKTIM FİNAL Mİ?

Ne Gemiler Yaktım dizisi için final kararı alındı. Başrollerinde Devrim Özkan ve Deniz Baysal'ın yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi 8. bölümüyle ekran macerasına son verecek. Buna göre Ne Gemiler Yaktım dizisi 8. bölümünün ardından final yapacak.