Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Tercan'daki kurtuluş günü etkinliklerinde koruma polisine şemsiye taşıttığı görüntülerle gündeme gelen Kaymakam Neslihan Kısa Duman, kamuoyundaki hassasiyeti anladığını belirterek görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üstlendiğini ve yaşanan durumdan üzüntü duyduğunu açıkladı.

  • Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kaymakam Neslihan Kısa Duman'ın koruma polisine şemsiye taşıttığı görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Kaymakam Duman, görüntülerin programın yalnızca bir kesitine ait olduğunu ve şemsiyeyi fark ettiği anda kendisinin taşıdığını belirtti.
  • Kaymakam Duman, oluşan izlenimin sorumluluğunu üstlendiğini ve kamuoyunu meşgul etmekten üzüntü duyduğunu açıkladı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü etkinliklerinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı. İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman'ın yağmur altında koruma polisine şemsiye taşıttığı anlara ilişkin paylaşımlar üzerine Duman yazılı açıklama yaptı.

"HASSASİYETİ ANLIYORUM" MESAJI

Görüntülerin programın yalnızca bir kesitine ait olduğunu belirten Duman, kamuoyunda oluşan hassasiyeti anladığını ifade etti. Durumu fark ettiği anda şemsiyeyi kendisinin taşıdığını aktaran Duman, oluşan izlenimin sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Kaymakam Duman açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Saygılarımla."

Yorumlar (6)

GARİBAN:

bu işler torpille biryerlere gelmiş çoluk çocuğa kalınca böyle oluyormuş diye düşünüyorum

8
2
yanıtYanıtla
Hakkım Yok:

Kendinizin taşıdığını ispatlayan görüntüler varmıdır acaba

2
2
yanıtYanıtla
foamer sponge:

yorum yok yazanı yakalıyorlar

1
2
yanıtYanıtla
Remzi YILMAZ:

amir amirliğini memur memurluğunu bildiği sürece herkes rahatlar

1
0
yanıtYanıtla
Yilmaz Ökmen:

ne var bu kadar abartılmış yağmur yağıyor, sonuçta kaymakam, ilk defa mı birileri birilerine şemsiye tutuyor, Bukadar abartılmasının nedeni kapalı olması yoksa konuşulmaya bile değmez bir durum bu

0
0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

