Nazan Bozan kimdir? Memleket Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nazan Bozan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nazan Bozan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nazan Bozan kimdir? Memleket Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nazan Bozan nereli? Detaylar haberimizdedir…

NAZAN BOZAN KİMDİR?

Nazan Bozan, siyasi kariyerine Anavatan Partisi'nde başladı ve 2006 yılında İl Sekreteri olarak görev aldı. Daha sonra, 2010 yılında Türkiye Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 12 yıl aradan sonra Memleket Partisi'ne dönerek Nilüfer İlçe Başkanı oldu. Genel Başkan Muharrem İnce ile yaptığı görüşmenin ardından Bozan, memleketi Gemlik'te Memleket Partisi'nden Belediye Başkanı aday adayı olarak da görev almayı kararlaştırdı. Nilüfer İlçe Başkanlığı görevine devam edecek.

Ali Çetinkaya, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.