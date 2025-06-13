Natanz Nükleer Tesisi nerede? Tesis, İran'ın merkezinde yer alan İsfahan eyaletine bağlı Natanz ilçesi yakınlarında bulunmaktadır. Bu bölge, İran'ın nükleer çalışmalarının kalbi olarak kabul ediliyor ve uluslararası gözlemciler tarafından sürekli izleniyor. Peki, Natanz Nükleer Tesisi nerede?

NATANZ NÜKLEER TESİSİ NEREDE?

Natanz Nükleer Tesisi veya Shahid Ahmadi Roshan Nükleer Tesisleri, İran'daki uranyum zenginleştirme için Natanz yakınlarında inşa edilen nükleer tesislerden biridir . Bu merkez, İran'ın nükleer programının bir parçasıdır.

İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinin duyurusuna göre , bu merkezdeki santrifüj cihazları yerin altına, yerden 40 ila 50 metre derinliğe inşa edildi. Bu inşaat tasarımı "insanların güvenliği" ve ayrıca "olası hava saldırısından" korunmak için seçildi.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ İMHA EDİLDİ

Saldırıların hedefi olan Natanz Nükleer Tesisi tamamen imha edilirken İranlı güvenlik kaynaklarına göre saldırı sonrası tesiste herhangi bir sızıntıya rastlanmadı.

İRAN: SİVİL YERLEŞİM YERLERİ VURULDU

İran devlet televizyonu da İsrail'in Tahran'da sivil yerleşim yerlerini vurduğuna dair görüntüler yayınladı. Ayrıca saldırı nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralının olduğu duyuruldu. Bir binanın enkazından bir çocuğun cansız bedeninin çıkarıldığına ilişkin görüntüler yayınlandı. İran devlet televizyonu, Tahran'da sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.