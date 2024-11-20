Nasuh Mahruki tutuklandı mı, neden tutuklandı? Nasuh Mahruki suçu nedir?

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NASUH MAHRUKİ TUTUKLANDI MI?

AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler gerekçesiyle tutuklandı.

NASUH MAHRUKİ NEDEN TUTUKLANDI?

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından YSK'ya ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Mahruki,'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanmıştı.

Nasuh Mahruki

NASUH MAHRUKİ SUÇU NEDİR?

Mahruki 12 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınacağını belirtmiş, Mahruki "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mahruki, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirtmişti.

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