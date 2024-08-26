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Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp?

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Son zamanlarda sıkça gündeme gelen 'Narin nerede?' sorusu hala yanıt bulmuş değil. Genç kızın kaç gündür kayıp olduğu ve bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Narin'in ailesi ve sevenleri, yetkililerden bir an önce açıklama bekliyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor. Peki, Narin nerede? Narin bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp?

NARİN NEREDE?

Narin'i bulmak için dün ve bu akşam jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.

Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp?

NARİN KAÇ GÜNDÜR KAYIP?

Sabah saatlerinden itibaren AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü.

Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama gerçekleştirdi, içinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde icra ettiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.

Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan kayalıklarda kurumuş kan izlerine rastlandı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü.

Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Diyarbakır Kayıp Kız 3-sayfa Diyarbakır 3.Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

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