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Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi?

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Son zamanlarda gündemde olan Narin'in cenazesi ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı. Narin'in cenazesinin nerede defnedileceği ve cenazesinin kime teslim edildiği araştırılıyor. Peki, Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? İşte detaylar...

Diyarbakır'da 19 gündür aranan ve dün dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında camiye getirilen Narin Güran'ın beyaz gelinlikli tabutu, görenleri derinden üzdü. Peki, Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi?

NARİN'İN CENAZESİ NEREYE DEFNEDİLECEK?

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi bugün Tavşantepe Mahallesi'nde defnedilecek.

Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi?

NARİN'İN CEZASİNİ KİM TESLİM ALDI?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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