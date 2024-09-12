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Narin'in abisi ne dedi? Enes Güran mahkemede neler dedi?

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Diyarbakır'da Narin cinayeti soruşturmasında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Aralarında anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'ın olduğu 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Narin'in babası Arif Güran'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi ise serbest bırakıldı. Peki, Narin'in abisi ne dedi? Enes Güran mahkemede neler dedi?

Diyarbakır'da devam eden Narin cinayeti soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ağabey Enes Güran'ın ifadesinde, "2023 yılında amcam Salim Güran ile babam Arif Güran arasında alacak kavgası oldu" dediği öğrenildi. Ağabey Güran, Nevzat Bahtiyar ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Narin'in abisi ne dedi? Enes Güran mahkemede neler dedi?

NARİN'İN ABİSİ, ENES GÜRAN MAHKEMEDE NELER DEDİ?

Savcılıkta sorguları tamamlanan şüpheliler arasında olan ağabey Enes Güran, Kasten öldürme suçuna iştirak etmek suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Daaha önce kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Enes Güran, savcılıktaki sorgusunda dikkat çeken iddialarda bulundu.

Bahtiyar'ın 'Narin'i Salim Güran öldürdü, bana verdi ben sakladım' şeklinde ifadesi sorulan Enes Güran, "Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle para teklif edilerek yapabileceğini düşünüyorum. Nevzat ekonomik durumundan dolayı güçsüz ve sönük bir kişilik. Kendisine böyle bir olayda para teklif edilse para için yapabilir. Kendisini ailesiyle tehdit edilse de köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir. Ya da Nevzat Bahtiyar'ın kendi ailesinden biri Narin'e zarar verdiyse bunu saklamak için yapmış olabilir"

Enes Güran ifadesinde şunları söyledi: Arama çalışmaları sırasında kimseden bir şey duymadım. Narin'i çok severdim, ona biri yapmış olsa ve ben bunu görmüş olsam kesinlikle söylerdim. Hiç kimseyle husumetimiz yoktur. 2023'te babam ile amcam Salim Güran arasında para kavgası oldu. Ben arama çalışmaları sırasında öncesi ya da sonrasında kimseden bu olayla ilgili şüpheli olduğum bir şey duymadım. Ben kardeşim Narin'i çok severdim. Ona biri bir şey yapmış olsa ya da ben bunu görmüş olsam kesinlikle söylerdim. Bizim aile olarak köyde kardeşime böyle bir eylemde bulunmasını gerektirecek hiçbir husumetimiz yoktur. Kimin neden bu şekilde eylemde bulunduğunu anlamıyorum.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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