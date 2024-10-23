Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu?

Narin Güran'ın ilk duruşması ne zaman ve nerede görüleceği merak ediliyor. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Narin'in soruşturmasında son durum ne? Narin cinayetindeki ilk duruşma ne zaman? Narin Güran davası ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

NARİN GÜRAN'IN İLK DURUŞMASI NE ZAMAN?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde iddianame kabul edildi. 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına 7 Kasım'da başlanacak.

NARİN GÜRAN DAVASI NE OLDU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.