Türkiye, Narin soruşturmasını yakından takip ediyor. 8 yaşındaki Narin'in vahşice katledilmesi yürek yakarken yayın yasağının kalkmasının ardından soruşturmaya dair yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesine ulaşıldı. Narin amcası kim? Narin amcası Salim Güran kimdir?

NARİN VE AİLESİNE DNA TESTİ YAPILDI

Diyarbakır'dan kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın amcası Salim Güran soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 8 yaşındaki Narin'in amca Salim Güran'ın kızı olduğu iddiaları mahkeme ve soruşturma süreçlerinde gündeme gelirken merakla beklenen DNA testinin sonuçlarının çıktığı öne sürüldü. Buna göre Narin'in biyolojik ailesi bilinen ailesi çıktı.

Öte yandan Narin'in kim tarafından neden öldürüldüğüyle de ilgili çeşitli iddialar mevcut. Bunlardan birisi de Narin'in annesiyle tutuklanan amcası arasında bir ilişkinin yaşanmış olabileceği ve küçük kızın bu duruma şahit olmuş olabileceği yönündeydi. Soruşturma sürerken Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için anne ve babasına yapılan DNA testi sonucu belli oldu.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in edindiği bilgiye göre Narin'in amcası olan Salim Güran'ın çocuğu olduğu yönündeki iddiaların ardından yapılan test sonucunda, Narin'in biyolojik ailesi bilinen ailesi çıktı. Amca Salim Güran'ın kızı olduğu yönündeki iddialar da böylece çürümüş oldu.

NARİN AMCASIKİMDİR?

Narin'in amcası Salim Güran'dır.