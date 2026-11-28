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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası’nda gerçekleştirilen kontrollerde, nargile kutusu görünümündeki eşyanın tamamının metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeden üretildiği tespit edildi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 27 milyon 742 bin TL olan 7 kilo 398 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gürbulak Gümrük Müdürlüğü Yolcu Salonu Muayene Alanı’nda, İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir kişinin eşyaları üzerinde gerçekleştirilen gümrük kontrollerinde şüpheli bir nargile kutusu tespit edildi.

Eşya üzerinde yapılan detaylı incelemede, nargile kutusunun bütün hâlinde metamfetamin cinsi uyuşturucu maddeden üretildiği belirlendi.

7 kilo 398 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan tartım sonucunda ele geçirilen metamfetaminin toplam daralı ağırlığının 7 kilo 398 gram olduğu, uyuşturucu maddenin tahmini piyasa değerinin ise 27 milyon 742 bin TL olduğu bildirildi.

Adli tahkikat başlatıldı

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli tahkikat başlatıldı.

Doğubayazıt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen etkin çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen yakalamada emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu