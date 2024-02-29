Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın nereli? Detaylar haberimizdedir…

NAİL YALÇIN KİMDİR?

Nail Yalçın, 1986 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sinop'ta tamamladıktan sonra Elektrik Enerjisi Üretim İletim Dağıtım Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına İstanbul, Malatya ve Diyarbakır gibi farklı şehirlerde elektrik teknikeri olarak devam etti. HÜDA PAR'a olan ilgisiyle aktif siyasete atıldı ve 2018 Genel Seçimlerinde HÜDA PAR Sinop milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Nail Yalçın, evli ve üç çocuk babasıdır.