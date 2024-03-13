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Nail Şahin kimdir? Memleket Partisi Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Nail Şahin kaç yaşında, nereli?

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Memleket Partisi Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Nail Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Nail Şahin kimdir? Memleket Partisi Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Nail Şahin kaç yaşında, nereli?

Nail Şahin kimdir? Memleket Partisi Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Nail Şahin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Nail Şahin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Nail Şahin kimdir? Memleket Partisi Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Nail Şahin nereli? Detaylar haberimizdedir…

NAİL ŞAHİN KİMDİR?

Nail Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Aydın Germencik Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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