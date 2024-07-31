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Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim?

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Ünlü gazeteci Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim olduğu merak konusu oldu. Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis'in kim olduğu hakkında bilgiler araştırılıyor. Nagehan Alçı ve Stavros Christodoulidis hakkında detaylar haberimizde.

Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddet itiraflarıyla adından söz ettiren gazeteci Nagehan Alçı, bir süredir aşk yaşadığı Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez görüntülendi. Peki, Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim?

NAGEHAN ALÇI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Alçı, bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadığı Yunan diplomat sevgilisi Stavros Christodoulidis ile ilk kez Nişantaşı'nda Snob Magazin tarafından görüntülendi. Birlikte alışverişe çıkan ve keyifli oldukları yüzlerine yansıyan çift, soruları yanıtsız bıraktı.

Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim?

İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Boşandıktan sonra bir süre sessizliğini koruyan Nagehan Alçı, son olarak konuk olduğu Nevşin Mengü'nün programında yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Yabancı bir diplomat ile birliktelik yaşadığını ifade eden Alçı, "Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım kabustan sonra kendimi mutlu hissettim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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