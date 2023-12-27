Naci Görür kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Naci Görür kaç yaşında, nereli? Naci Görür biyografisi!

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NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Naci Görür, 9 Eylül 1947 yılında Elazığ'da doğdu. Türk jeolog, deprem bilimci, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve akademisyen. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olan Görür, havza analizi ve depremsellik konusunda araştırmaları ile tanınmaktadır. Marmara Denizi ve deprem konusunda çalışan ve kamuoyunu bilgilendiren bilim insanlarındandır.

Naci Görür 1947'de Elazığ'da doğdu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1971'de yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 1973'e kadar İTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1977'de Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile İngiltere'deki Imperial College London'da doktora yaptı.

1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu. 1983 yılında, 40 yaşını aşmamış, parlak bilim insanlarına verilen TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü kazandı. 2004'te İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde verilen Barış ve Güvenlik İçin Bilim Ödülü'nü (NATO Bilim Ödülü) aldı.

1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne (TÜBA) seçilen Prof. Dr. Naci Görür, 2011'de TÜBA üyelerinin hükûmetçe atanmasını öngören yasa değişikliği ile birlikte bu kurumdan istifa eden bilim insanlarından biridir. Bilim Akademisi asli üyesidir.

17 Ekim 2022 itibarıyla Elsevier ve Stanford Üniversitesi'nin her yıl yaptığı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Bilim Akademisi altında yer almıştır.