Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı?

OLAY NE?

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MUZAFFER ŞEN TUTUKLANDI MI?

Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, Muzaffer Şen gözaltına aldı.

OLAY NEREDE OLDU?

Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki Muzaffer Şen'in, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

İlgili Haberler