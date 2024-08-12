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Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı!

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Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Yavru kedilere yönelik şiddet eylemiyle gündeme gelen Muzaffer Şen'in kim olduğu ve tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. Şen'in yaptığı bu vahşi eylem toplumda büyük bir infial yarattı ve adaletin tecelli etmesi bekleniyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı?

OLAY NE?

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı?

MUZAFFER ŞEN TUTUKLANDI MI?

Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, Muzaffer Şen gözaltına aldı.

Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı?

OLAY NEREDE OLDU?

Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki Muzaffer Şen'in, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

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Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Manisa kedi Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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