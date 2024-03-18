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Muzaffer Bıyık kimdir? AK Parti Kocaeli- Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık kaç yaşında, nereli?

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Muzaffer Bıyık kimdir? AK Parti Kocaeli- Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kocaeli-Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık hakkında merak edilenler gündemde. Muzaffer Bıyık'ın yaşını, nereli olduğunu ve politik kariyerine dair bilgiler araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kocaeli- Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık oldu. Peki, Muzaffer Bıyık kimdir? AK Parti Kocaeli- Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık kaç yaşında, nereli?

MUZAFFER BIYIK KİMDİR?

  • 1977 Kocaeli doğumlu olan Muzaffer Bıyık ilk, orta ve lise öğrenimini Darıca'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. AK Parti'nin kuruluşundan bu yana Ekonomik İşler Başkanlığı, İlçe Teşkilat Başkanlığı ve çeşitli görevler üstlendi.
  • 2009 – 2018 yılları arasında Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönem de üç ilçe kongresi geçirerek 8 ayrı seçim ve referandumu başarı ile yönetti. 49 yıldır Darıca'da gıda sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde 10 yıldır yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.
  • Aslen Kastamonulu evli ve 3 çocuk babasıdır. 31 mart 2019 yerel seçimlerinden başarıyla çıkarak Darıca Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Muzaffer Bıyık AK Parti Kocaeli Gündem Politika Haberler

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