Mutluyuz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mutluyuz filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mutluyuz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mutluyuz filmini izleyecek olanların merak ettiği Mutluyuz konusu nedir, Mutluyuz oyuncuları kimler ve Mutluyuz özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Senaristliğini ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu ediniyor.

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı'yı çift terapisi yapılan bir otele götürür.

MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Türü : Komedi

Senaryo ve Yönetmen: İbrahim Büyükak

Yıl : 2023

Oyuncular : İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu, Başak Parlak