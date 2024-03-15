Mustafa Tatarcım kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Kale Belediye Başkan adayı Mustafa Tatarcım kaç yaşında, nereli?
Mustafa Tatarcım kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Kale Belediye Başkan adayı Mustafa Tatarcım kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Kale Belediye Başkan adayı olan Mustafa Tatarcım hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Tatarcım'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Tatarcım kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Kale Belediye Başkan adayı Mustafa Tatarcım kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MUSTAFA TATARCIM KİMDİR?
Mustafa Tatarcım, Yeniden Refah Partisi Denizli- Kale Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Kale Belediye Başkan adayı Mustafa Tatarcım makine mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.