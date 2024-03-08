Mustafa Koçak kimdir? CHP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mustafa Koçak kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı ise Mustafa Koçak oldu. Mustafa Koçak kimdir? Mustafa Koçak nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA KOÇAK KİMDİR?

Mustafa Koçak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayıdır.