Mustafa Kavasoğlu kimdir? Memleket Partisi Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavasoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavasoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Kavasoğlu kimdir? Memleket Partisi Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavasoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA KAVASOĞLU KİMDİR?

Antalya'nın Memleket Partisi'nden 2. sıra milletvekili adayı olan Mustafa Kavasoğlu, Dumlupınar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Araştırmaları genellikle Enzim Biyokimyası ve Toksikoloji üzerine odaklanmış durumda. Aynı zamanda Gediz Meslek Yüksekokulu'nda Müdür olarak da görev yapıyor. Kavasoğlu, partisinin akademisyen adayları arasında yer alıyor ve birçok bilimsel makalesi bulunuyor.

Mustafa Kavasoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Antalya Akseki Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.