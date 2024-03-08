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Mustafa Kaplan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kaç yaşında, nereli?

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Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mustafa Kaplan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kaç yaşında, nereli?

Mustafa Kaplan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Kaplan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mustafa Kaplan nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA KAPLAN KİMDİR?

Mustafa Kaplan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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