Mustafa İlmek kimdir? AK Parti Kayseri- İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek kaç yaşında, nereli?
AK Parti'nin Kayseri-İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in kim olduğu merak konusu oldu. İlmek'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kayseri- İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek oldu. Peki, Mustafa İlmek kimdir? AK Parti Kayseri- İncesu Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA İLMEK KİMDİR?
- Avukat Mustafa İlmek, 15 Ağustos 1977'de Yılında Kayseri'nin İncesu İlçesinde doğdu. İlkokul eğitimini İncesu Ertuğrul Gazi İlkokulunda tamamladıktan sonra ortaokul ve lise eğitimini Sami Yangın Anadolu Ticaret Meslek Lisesinde tamamladı.
- 2001 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
- Avukatlık stajını ve askerlik görevini tamamladıktan sonra 2004 yılından bu yana serbest avukat olarak görev yapmıştır. Siyasi olarak İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.