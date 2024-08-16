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Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli?

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Trakya Üniversitesi'nin Rektörü olan Prof. Dr. Mustafa Hatipler hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Mustafa Hatipler'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Peki, Prof. Dr. Mustafa Hatipler kimdir? Nerelidir, kaç yaşındadır, ve evli midir? İşte Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA HATİPLER KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 24 Kasım 1959 senesinde Edirne'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Edirne'de gören Hatipler, 1982 senesinde Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Muhasebe-Vergi Bölümünden mezun oldu.

1983 senesinde Edirne'de muhasebe bürosu açarak başladığı mesleğine serbest mali müşavir olarak devam etti. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde tarım ekonomisi alanında doktora öğrenimine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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