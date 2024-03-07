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Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Beylikdüzü Belediye Başkan adayı ise Mustafa Günaydın oldu. Vatandaşlar, Mustafa Günaydın'ın kim olduğunu merak ediyor.

Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Beylikdüzü Belediye Başkan adayı ise Mustafa Günaydın oldu. Vatandaşlar, Mustafa Günaydın'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Mustafa Günaydın kimdir? AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Günaydın, 29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelmiştir. Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun olduktan sonra çift dal Lisans eğitimi ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Beylikdüzü İlçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyeti Kızılay, Yeşilay gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev almıştır. Siyasi hayatına 2009-2014yerel seçimlerinde Ak Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır.2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK PARTİ Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Mustafa Günaydın Beylikdüzü AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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