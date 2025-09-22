Mustafa Erkut Ekinci kimdir? Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci kaç yaşında, nereli?

MHP'den istifa ederek gündemin odağı haline gelen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, vatandaşlar ve siyasi çevreler tarafından merak konusu oldu. Siyasi kariyeri, eğitimi ve kişisel yaşamıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Partisinden ayrılmasının ardından daha da dikkat çeken Ekinci'nin kim olduğu, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Erkut Ekinci, 1981 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğmuş, inşaat mühendisliği eğitimi almış ve siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde başlamış bir siyasetçi ve mühendisidir. Eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında kendi mühendislik firmasını kuran Ekinci, yaklaşık 13 yıl boyunca inşaat mühendisi olarak çalışmıştır.

Siyasi hayatına 2009 ve 2014 yıllarında Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi olarak adım atan Ekinci, 2019 yılında MHP'nin belediye başkan adayı olmuş ve seçilerek Sorgun Belediye Başkanı unvanını kazanmıştır. Yerel yönetimdeki tecrübesini altyapı ve kalkınma projeleriyle pekiştirmiş, ilçenin gelişimi için çalışmalarını sürdürmüştür. İyi derecede İngilizce bilen Ekinci, evli ve iki çocuk babasıdır.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KAÇ YAŞINDA?

1981 doğumlu olan Mustafa Erkut Ekinci, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ NERELİ?

Mustafa Erkut Ekinci, memleketi olan Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğmuş ve tüm eğitim hayatını burada tamamlamıştır. Hem yaşamı hem de siyasi kariyeri Sorgun ilçesine odaklıdır.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KARİYERİ?

Ekinci'nin kariyeri mühendislik ve siyaset alanlarında şekillenmiştir. Ömer Halis Demir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında kendi inşaat mühendisliği firmasını kurarak profesyonel hayatına başlamış ve 13 yıl boyunca sektörde faaliyet göstermiştir.

Siyasi kariyerine MHP çatısı altında 2009'da Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi olarak adım atan Ekinci, 2014'te yeniden meclis üyeliğine seçilmiştir. 2019'da ise MHP'den Sorgun Belediye Başkanı seçilerek yerel yönetimde önemli bir sorumluluk üstlenmiş ve ilçede çeşitli altyapı ve kalkınma projelerine imza atmıştır. İyi derecede İngilizce bilen ve deneyimli bir mühendis olan Ekinci, evli ve iki çocuk babasıdır.