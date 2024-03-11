Mustafa Erikli kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Mustafa Erikli kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Mustafa Erikli kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Erikli kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Mustafa Erikli nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA ERİKLİ KİMDİR?

Mustafa Erikli, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.