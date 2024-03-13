Mustafa Dündar kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar kaç yaşında, nereli?
Mustafa Dündar kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Bursa-Osmangazi Belediye Başkan adayı olan Mustafa Dündar'ın kim olduğu merak konusu oldu. Dündar'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyu tarafından araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Mustafa Dündar kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Osmangazi Belediye Başkan adayı Mustafa Dündar kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA DÜNDAR KİMDİR?
- Mustafa Dündar, 1965 yılında Yunanistan Gümülcine'de doğdu.
- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Dündar, 22. dönemde AK Parti Bursa Milletvekilliği görevini üstlendi.
- Ayrıca, 2019 yerel seçimlerinde üçüncü kez Osmangazi Belediye Başkanı olarak seçildi.
- Evli ve üç çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Osmangazi Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.