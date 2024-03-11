Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Dinçer'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mustafa Dinçer kimdir? Zafer Partisi İzmir- Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Dinçer kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA DİNÇER KİMDİR?

Mustafa Dinçer, Zafer Partisi'nin Buca Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.