Mustafa Dinçer kimdir? Zafer Partisi İzmir- Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Dinçer kaç yaşında, nereli?
Mustafa Dinçer kimdir? Zafer Partisi İzmir- Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Dinçer kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi tarafından İzmir-Buca Belediye Başkanlığına aday gösterilen Mustafa Dinçer hakkında bilgi verilmektedir. Dinçer'in kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar merak konusu olmuştur.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Dinçer'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mustafa Dinçer kimdir? Zafer Partisi İzmir- Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Dinçer kaç yaşında, nereli?