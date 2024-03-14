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Mustafa Çoban kimdir? AK Parti Denizli- Bekilli Belediye Başkan adayı Mustafa Çoban kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Çoban kimdir? AK Parti Denizli- Bekilli Belediye Başkan adayı Mustafa Çoban kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Denizli-Bekilli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Çoban hakkında merak edilenler. Çoban'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler kamuoyunun ilgisini çekiyor. Mustafa Çoban'ın hayat hikayesi ve politik kariyeri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Bekilli Belediye Başkan adayı Mustafa Çoban oldu. Peki, Mustafa Çoban kimdir? AK Parti Denizli- Bekilli Belediye Başkan adayı Mustafa Çoban kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA ÇOBAN KİMDİR?

  • 1967 yılında Bekilli ilçesinde doğdu.
  • İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Bekilli'de tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği bölümünden 1990 yılında mezun oldu.
  • Mezun olduktan sonra sırasıyla Kütahya-Gediz, Zonguldak-Ereğli ilçelerinde 8 yıl görev yaptı.
  • 2000 yılında Bekilli 30 Ağustos Ortaokulu'nda göreve başladı. İlçede 3 yıllık öğretmenlik görevinden sonra 15 yıl sırasıyla müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.
  • Evli ve 2 çocuk babası Çoban, 2016 yılında ilçede Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevine başladı.
  • 1 Aralık 2018 tarihinde Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinden belediye başkan adaylığı için ayrıldı.
  • 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Cumhur İttifakı ortak adayı olarak AK Parti tarafından Denizli'nin Bekilli ilçesinden Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Denizli Gündem Yaşam Politika Haberler

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