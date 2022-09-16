Mustafa Cihan Paçacı kimdir? Mustafa Cihan Paçacı kaç yaşında, nereli? Mustafa Cihan Paçacı biyografisi!

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MUSTAFA CİHAN PAÇACI KİMDİR?

Mustafa Cihan Paçacı, 25 Mart 1949'da Malatya'da doğdu. Babasının adı Asım, annesinin adı Zekiye'dir. Ekonomist ve Bankacı; Ankara İktisadi ve Ticarî İlimler Akademisi'ni bitirdi. Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcılığı, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Çeşitli ticari ve sanayi kuruluşlarında yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. 20. Dönem Elazığ, 21. Dönem Ankara Milletvekili. İngilizce bilen Paçacı, evli ve 2 çocuk babasıdır.