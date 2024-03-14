Mustafa Çay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Pozantı Belediye Başkan adayı Mustafa Çay kaç yaşında, nereli?
Mustafa Çay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Pozantı Belediye Başkan adayı Mustafa Çay kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Pozantı Belediye Başkan adayı olan Mustafa Çay hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Mustafa Çay'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mustafa Çay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Pozantı Belediye Başkan adayı Mustafa Çay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MUSTAFA ÇAY KİMDİR?
Mustafa Çay, Yeniden Refah Partisi Adana- Pozantı Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Pozantı Belediye Başkan adayı Mustafa Çay emeklidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.