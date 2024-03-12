Kurtoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi araştırılıyor. Mustafa Behiç Kurtoğlu'nun yaşamı ve politik kariyeri hakkında detaylar gündeme geliyor. Peki, Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA BEHİÇ KURTOĞLU KİMDİR?

Mustafa Behiç Kurtoğlu, Zafer Partisi'nin Antalya- Kemer Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.