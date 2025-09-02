Mustafa Armağan kimdir? Mustafa Armağan kaç yaşında, nereli?

Tarih ve kültür alanında yaptığı dikkat çekici çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Mustafa Armağan, geniş bir kesimin ilgisini çekiyor. Özellikle Osmanlı tarihi ve kültürü üzerine derinlemesine araştırmaları ve yayınlarıyla tanınan Armağan, sadece akademik çevrelerde değil, aynı zamanda kamuoyunda da merak konusu haline geldi. Mustafa Armağan ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA ARMAĞAN KİMDİR?

Mustafa Armağan, 1967 yılında ailesiyle birlikte Bursa'ya taşındı ve eğitimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Çeşitli yayınevlerinde editörlük yaptı, 1995-1996 yıllarında İzlenim dergisinin yayın yönetmenliğini üstlendi. Osmanlı ve İslam tarihi üzerine önemli ansiklopedik çalışmalarda yer aldı ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından üç kez ödüllendirildi.

Zaman gazetesinde uzun yıllar yazdı, Samanyolu TV'de "Tarih Aynası" programını sundu, ayrıca "Derin Tarih" dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2013 yılında Akil İnsanlar Heyeti'nde Marmara Bölgesi temsilcisi olarak görev aldı. Mustafa Armağan, TVNET'te "Derin Tarih" programını sunmaya devam etmekte ve Yeni Şafak gazetesinde tarih üzerine yazılar yazmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

MUSTAFA ARMAĞAN KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Armağan, 24 Şubat 1961 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır. Tarih ve kültür alanındaki çalışmalarıyla tanınan Armağan, uzun yıllardır akademik ve medya dünyasında aktif bir isim olarak dikkat çekiyor.

MUSTAFA ARMAĞAN NERELİ?

Mustafa Armağan, Urfa kökenli bir ailenin çocuğu olarak, o dönemde Mardin sınırları içinde yer alan Cizre'de dünyaya gelmiştir.

MUSTAFA ARMAĞAN EVLİ Mİ?

Mustafa Armağan, evli bir isimdir. Eşi Esra Armağan ile hayatını birleştiren yazarın bu evlilikten İkbal adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte özel hayatını dengede tutmaya özen gösteren Armağan, kariyerine odaklanırken aynı zamanda ailesine de önem vermektedir.

MUSTAFA ARMAĞAN'IN BAZI KİTAPLARI?

- Gelenek (1992)

- Gelenek ve Modernlik Arasında (1995)

- Şehir Asla Unutulmaz (1996)

- Şehir, Ey Şehir (Türkiye Yazarlar Birliği 1997 Deneme Ödülü)

- Bursa Şehrengizi (1998)

- Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe) (Ali Ünal ile birlikte)(1999)

- Diyaloğa Adanmış Hayat (2000)

- Alev ve Beton (2000)

- Osmanlı: İnsanlığın Son Adası (2003)

- İstanbul Mavi Kırpar Gözlerini (2003)

- Osmanlı Tarihinde Maskeler ve Yüzler (2005)

- Ufukların Sultanı: Fatih Sultan Mehmed (2006)

- İnsan Yüzlü Şehirler (2006)

- Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı (2006)

- Küller Altında Yakın Tarih (2006)

- Yakın Tarihin Kara Delikleri / Küller Altında Yakın Tarih 2 (2006)

- Efsaneler ve Gerçekler / Küller Altında Yakın Tarih 3 (2007)

- Korku Duvarını Yıkmak / Küller Altında Yakın Tarih 4 (2009)

- Paşaların Hesaplaşması / Küller Altında Yakın Tarih 5 (2010)

- Osmanlı'yı İmparatorluk Yapan Şehir: İstanbul (2007)

- Büyük Osmanlı Projesi (2008)

- Osmanlı'nın Mahrem Tarihi (2008)

- Avrupa'nın 50 Büyük Yalanı (2009)

- Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 2 (2009)