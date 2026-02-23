Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu
Yurt dışında yaşayan bir şahıs, evdeki musluğunu açık unuttu. Evi su basarken; soğuk nedeniyle bütün suyu evin içerisinde donarak buz tuttu. O anlar ise kameralara yansıdı.
Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın dikkatsizliği, dondurucu soğuklarla birleşince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.
TÜM EVİ BUZ TUTTU
Evinden çıkan ev sahibi, mutfak musluğunu açık unuttu. Saatlerce akan su önce evi bastı, ardından bölgeyi etkisi altına alan ekstrem soğuklar nedeniyle saniyeler içinde donmaya başladı.
O ANLAR KAMERALARDA
Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, mutfağı ve yerleri kaplayan buz kütleleri yer aldı.