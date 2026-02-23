Haberler

Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu

Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu Haber Videosunu İzle
Musluğu açık unuttu, tüm evi buz tuttu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurt dışında yaşayan bir şahıs, evdeki musluğunu açık unuttu. Evi su basarken; soğuk nedeniyle bütün suyu evin içerisinde donarak buz tuttu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşın dikkatsizliği, dondurucu soğuklarla birleşince ortaya filmleri aratmayan görüntüler çıktı.

TÜM EVİ BUZ TUTTU

Evinden çıkan ev sahibi, mutfak musluğunu açık unuttu. Saatlerce akan su önce evi bastı, ardından bölgeyi etkisi altına alan ekstrem soğuklar nedeniyle saniyeler içinde donmaya başladı.

O ANLAR KAMERALARDA

Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, mutfağı ve yerleri kaplayan buz kütleleri yer aldı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Meksika'da öldürülen kartel liderinin konumuna sevgilisi takip edilerek ulaşıldı

Ölümü ülkeyi yangın yerine çeviren karteli, en yakınındaki isim yakmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler

İstanbul'daki film gibi cinayetin sebebi ortaya çıktı! Alıp kaçmışlar
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

"Benim için de çok ani oldu, hikaye gereği diziden çıkarıldım"
Gençlerin bisiklet şovu ölümle sona erdi

Gençlerin bisiklet şovu ölümle bitti! Kendi sonuna böyle gitti
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler

İstanbul'daki film gibi cinayetin sebebi ortaya çıktı! Alıp kaçmışlar
Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı

Havacılıkta görülmemiş ihmal! Yolcular saatlerce esareti yaşadı
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Büyük heyecan başlıyor