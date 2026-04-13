Musk'tan bomba seçim yorumu: Soros örgütü Macaristan’ı ele geçirdi

Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban iktidarının sona ermesi dünya gündemine otururken, seçim sonuçlarına en dikkat çeken tepkilerden biri Elon Musk’tan geldi. Musk’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım tartışmaları alevlendirdi.

ORBAN DÖNEMİ SONA ERDİ

Macaristan’da seçmenler, rekor katılımla sandığa giderek 16 yıllık Orban yönetimine son verdi. Seçimi, Avrupa Birliği yanlısı merkez sağ aday Péter Magyar kazandı. Orban’ın yenilgisi, özellikle Batı dünyasında geniş yankı buldu.

ABD’DE SİYASİ YANSIMALAR

ABD’de Demokratlar sonucu memnuniyetle karşılarken, bazı isimler bu gelişmeyi kendi iç siyasetleri için bir mesaj olarak yorumladı. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, “Otoriter liderler eninde sonunda kaybeder” derken, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de benzer bir çizgide açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi kanatta ise daha temkinli bir yaklaşım öne çıktı. Bazı isimler sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı bir mesaj olarak değerlendirdi.

TRUMP CEPHESİ SESSİZ KALDI

Seçim sürecinde Orban’a açık destek veren ABD Başkanı Donald Trump’ın sonuçların ardından doğrudan bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Trump, seçim öncesinde Orban’ın kampanyasına destek vermişti.

MUSK’TAN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Teknoloji milyarderi Elon Musk ise sonuçlara sert tepki gösterdi. Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Soros örgütü Macaristan’ı ele geçirdi” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, destekleyenler ve eleştirenler arasında sert tartışmalara yol açtı. George Soros, özellikle muhafazakâr çevreler tarafından uzun süredir hedef alınan bir isim olarak biliniyor.

ORBAN-TRUMP HATTI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Orban, yıllardır Rusya ile yakın ilişkileri ve “illiberal demokrasi” söylemiyle dikkat çekiyordu. Göç karşıtı politikaları, küresel kurumlara eleştirileri ve medya üzerindeki baskı iddialarıyla sık sık gündeme gelen Orban, Trump’ın Avrupa’daki en güçlü müttefiklerinden biri olarak öne çıkmıştı.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Péter Magyar’ın zaferiyle Macaristan’da Avrupa Birliği ile daha uyumlu bir dönemin başlaması beklenirken, seçim sonuçları uluslararası siyasette de yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

